Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü güçleniyor - Son Dakika
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Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü güçleniyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından düzenlenen kahvaltı programında, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.

Şehirdeki paydaşlar ile kurulan iletişim köprüsü güçleniyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından düzenlenen kahvaltı programında, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.


İstişare kültürüne katkı sunmak ve şehrin paydaşları ile kurulan iletişim köprüsünü güçlendirmek adına hafta sonu ziyaretlerine devam eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfının (EKEV) konuğu oldu. Rektör yardımcısı, rektör danışmanı ile birim ve ofis koordinatörlerinin yer aldığı kahvaltı programında heyet, EKEV Başkanı Prof. Dr. Selahattin Sert, geniş katılımlı mütevelli heyeti, Güneş Koleji yönetici ve idarecileriyle bir araya geldi.


Tarihi mirası ve kadim bir kültürü bünyesinde barındıran Erzurum'un gelişmesi ve ilerlemesi için yakın zamanda 120 kişilik bir katılımla gerçekleşen "Erzurum'un Geleceği" arama konferansındaki çıktıları EKEV yönetimiyle paylaşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sağlık sektöründen turizme, tarım ve hayvancılıktan iş dünyasına kadar birçok alanda gerçekleşen proje önerilerini dinleyicilere aktardı.


"Tasarlanan Projeler, Ortak Bir Ruhla Ancak Sonuca Ulaşabilir"


Yeni Nesil Üniversitenin gerekliliklerinden biri olan toplumla bütünleşmeye önem verdiklerinin de altını çizen Çomaklı: "Sanayi, tarım, ticaret ve kültürel faaliyetlerin topluma faydalı olması ve bilginin değere dönüştürülmesi için üniversitemizin önemli çalışmaları var. Bu sayede hem toplumla hem de çeşitli sektörlerle sürekli iletişim halindeyiz. Şehrimizin kalkınması, üniversite-toplum buluşmasıyla gerçekleşecektir. Girişimci bir üniversite olarak en önemli paydaşlarımız sizlersiniz. Bu bilinçle hareket ederek şehrimizin gelişmesi için hep birlikte gereken adımları atmalıyız" dedi.


Şehrin geleceği için yapılan çalışmaların ve tasarlanan projelerin ortak bir ruh ve azami gayretle sonuca ulaşabileceğini ifade eden Rektör Çomaklı, misafirperverlikleri için EKEV yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Sert ise, sivil toplum kuruluşları ile dernek ve vakıflara gösterdiği yakın ilgiden dolayı Rektör Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, Üniversite-STK buluşmalarının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade etti ve başarı temennilerinde bulundu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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