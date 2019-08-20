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Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Yalçın'dan ADÜ'ye ziyaret

1 saat önce

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'u ziyaret etti.

Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Yalçın'dan ADÜ'ye ziyaret, System.String[]
Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'u ziyaret etti.

Okan Yalçın ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Hüseyin Turgut, "Aydın'da faaliyet gösteren ve günde 65-70 bin hemşerimizin toplu taşıma sorumluluğunu alan Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın Beye ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yeni akademik yıl içerisinde nitelikli ve güvenli toplu taşıma hizmeti verebilmek için

istişarelerde bulunduk" dedi.

Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın da, kendilerine olan güvenin sorumluluklarını da artırdığını söyledi. Yalçın, direksiyon başına geçen herkesin öncelikle emanet ve ahilik geleneklerine sahip kişiler olması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. - AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi, Hüseyin Turgut, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
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