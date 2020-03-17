Şehiriçi minibüslerde dezenfekte çalışması yapılıyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, şehir içinde hizmet veren özel toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.



Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, özellikle son dönemlerde artan korona virüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti.



Yetkililer, "Daha önce belediyemize ait otobüslerde gerçekleştirdiğimiz ve rutin olarak devam ettiğimiz antibakteriyel dezenfekte çalışmalarını bu kez özel toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdik. Amacımız, toplu taşıma araçlarını kullanan halkımızın hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak. Bunun için temizlik işlemlerini probiyotik malzemelerle yapıyoruz. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojik temizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşüyor" diye konuştu.



Vatandaşlar ve özel minibüs şoförleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN