Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim - Son Dakika

Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim

16.04.2021 14:46
Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Dinamik ve Tematik Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Türkiye'de dinamik ve tematik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Düzce merkezde jandarma ve polis ekipleri ulaşım araçları denetimini gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görülürken emniyet güçleri eğitici uyarılar yaptılar. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların kurallara uymasını istediler. - DÜZCE

Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim
Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim
Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim

Jandarma, Türkiye, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetim - Son Dakika


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