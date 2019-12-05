Son Dakika Haberleri: Şehiriçini durdurup yanan aracın imdadına koştu
Son Dakika 3. Sayfa Şehiriçini durdurup yanan aracın imdadına koştu - Son Dakika

Şehiriçini durdurup yanan aracın imdadına koştu

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın efeler ilçesinde, seyir halindeki şehiriçi şoförü, yol ortasında alev alan otomobili yanmaktan kurtardı.

Şehiriçini durdurup yanan aracın imdadına koştu, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın efeler ilçesinde, seyir halindeki şehiriçi şoförü, yol ortasında alev alan otomobili yanmaktan kurtardı.


Olay, dün saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin 4 numaralı hattında çalışan 09 M 0323 plakalı araç şoförü Burhan Koca, ASTİM Havaalanı Bulvarı üzerinde yanmakta olan aracı fark etti. Şehiriçini durdurup hemen yangın tüpünü alarak alev alan otomobile müdahale eden Koca, aracın tamamen yanmasını önledi.


Gösterdiği örnek davranış nedeniyle üyeleri olan Burhan Koca'yı kutlayan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Şoför arkadaşımıza bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. Aracı yanmaktan kurtulan vatandaşımıza da geçmiş olsun diyoruz" dedi. - AYDIN

Organize Sanayi Bölgesi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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