Üye Girişi
Şehirler akıllanmak zorunda! - Son Dakika

Şehirler akıllanmak zorunda!

02.06.2021 16:35
Şehirler akıllanmak zorunda!, System.String[]

EY (Ernst&Young) Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanan "Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler" raporu yayımlandı.

Akıllı şehirlerin yarattığı değerin örneklerle aktarıldığı raporda büyüyen kentlerin çevre ve yaşam kalitesi üzerinde yarattığı baskılara dikkat çekilerek yenilikçi teknolojilerle akıllı şehir dönüşümünü gerçekleştirmenin gerekliliği vurgulandı.

WWF-Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği ve EY Türkiye tarafından hazırlanan "Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler" raporu düzenlenen çevrimiçi basın toplantısı ile tanıtıldı. Raporda; hızlı şehirleşme, göç, nüfus artışı, güvenlik ve verimsiz kaynak kullanımı gibi zorluklarla karşı karşıya olan şehirlerde, yeni teknolojilerin yardımıyla sağlanacak akıllı şehir dönüşümünün sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacağı ve değer yaratacağı ifade edildi. Türkiye ve dünyadan belediyelerin bu alandaki iyi uygulamalarından örneklere yer verilen raporda geleceğin akıllı şehirleri için yol haritası sunuldu.

Fatma Şahin: 'Gelecek için akıllı şehir dönüşümü şart'

Raporla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi: "Veri yüzyılı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda şehirlerin bugünü ve geleceği ancak şehirlerin akıllı hale dönüştürülmesi ve teknolojiyle bütünleşmesiyle sağlanabilir. 90'lı yıllarda hayatımıza giren 'akıllı şehir' kavramı, teknolojiyi vatandaş odaklı olarak şehrin sorununun çözümünde kullanabilme olarak ifade ediliyor. Akıllı şehir uygulamaları, temel gayesi vatandaşın yaşamına dokunmak olan biz yerel yöneticiler için artık vazgeçilmez bir çözüm aracı. Akıllı şehir konusundaki stratejilerin, kavramların ve ihtiyaçların netleştirilmesi ve henüz başlangıç aşamasında olan çalışmaların doğru yönlendirilmesine yönelik hazırlanan bu eserin ilgilileri için faydalı bir kaynak olmasını ümit ediyor; çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Hızlı kentleşme dönüşümü zorluyor

Raporda Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, 2050 yılında dünya nüfusunun 2 milyar artarak 9,7 milyar kişiye ulaşmasının beklendiği aktarılıyor. Yine 2050 yılında, dünya nüfusunun %70'i, OECD ülkeleri nüfusunun ise %86'sı şehirlerde yaşayacak.

Şu anda 10 ile 24 yaş arasında olan Z kuşağının üyeleri, 1,8 milyar üyesiyle dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Dünyanın öncü ekonomilerinin nüfusları yaşlanırken gelişen ekonomilere sahip ülkeler ise büyüyen bir genç nüfusa sahip. Ülkeden ülkeye, şehirden şehre değişen demografik tablo, kimi şehirlerde Z kuşağının, kimi şehirlerde ise yaşlıların ihtiyaçlarına çözüm aramak için dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.

Dönüşümü gerekli kılan bir başka gelişme ise şehirleşmenin hızı. Plansız yapılaşma verimli arazilerin tahribatına yol açarak tarımsal üretkenliğin yanı sıra toprağın karbondioksit tutma kapasitesini de düşürüyor. Taşıt kullanımı ve sanayi üretimiyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Betonlaşma ve yapılaşma nedeniyle bozulan su döngüsü ve yaşanan su kıtlığı endüstriyi, tarımı ve milyarlarca insanın temiz suya erişimini tehdit ediyor.

Şehirlerdeki yaşam kalitesinin artırılması için şehir yönetimlerinin yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısıyla hareket etmeleri gerekiyor. Vatandaş ve paydaş katılımının en üst düzeyde tutulduğu, iyi bir fiziksel altyapısı olan, esnek, dirençli, fiziksel ve dijital bütünleşmesini sağlamış şehirler 'akıllı şehir' olarak adlandırılıyor.

Akıllı şehir yaklaşımı Türkiye'de yaygınlaşıyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dünyanın en hızlı büyüyen 10 metropol şehri arasında yer alıyor. Hızlı büyümeyle temel güçler olarak adlandırılan teknolojik, küresel, demografik ve çevresel etkilerin getirdiği dalgalar, 2010'lu yıllarda akıllı şehirlerin Türkiye'deki yaygınlığını artırmaya başladı. Türkiye'de akıllı şehir alanında yürütülen çalışmalarda büyükşehirler öne çıkıyor. Giderek yaygınlaşan uygulamalarla yerel yönetimler teknolojiden yararlanarak vatandaş odaklı hizmetlerin sunulması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması için çalışmalar yapıyor. Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerin katılımını daha da artırmak için Akıllı Şehirler Yarışması düzenliyor.

Akıllı şehir dönüşümünün boyutları

"Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler" raporuna göre; insan odaklı akıllı şehir dönüşümünde sosyal kapsayıcılığın sağlanması, yetkinliklerin artırılması ve yaratıcılığın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda dijital ve veri odaklı eğitim akademileri, engelli vatandaşlar için iş ya da sosyal imkânlar sunan merkezler, genç işsizler için iş imkânı yaratan projeler ve yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt veren projeler gibi uygulamalar öne çıkıyor.

'Akıllı çevre' kavramı altında kaynakların en verimli şekilde kullanımı ile sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefi yatıyor. Akıllı çevre fonksiyonel alanı kapsamında akıllı çöp toplama sistemleri, enerji ve su tasarruflu tarım uygulamaları, akıllı aydınlatma sistemleri, yenilenebilir enerji üretimi ve akıllı geri dönüşüm modelleri gibi iyi uygulama örnekleri görülüyor.

Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir ve çevre dostu olarak sağlanması için bilgi ve iletişim destekli yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerekiyor. Akıllı ekonomi başlığı altında yeni ürün, hizmet ve ticaret modellerinin oluşturulmasına ek olarak kamu, özel sektör ve akademi ortaklığı başta olmak üzere akıllı kümelenmeler ele alınıyor.

Ayrıca yaşanabilir akıllı şehirlerin tasarlanması için mekân yönetimi, sağlık, güvenlik ve turizm gibi başlıklar altındaki ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Akıllı yaşam başlığı altında odaklanılan ana konular arasında acil durum ve afet yönetiminin sağlanması, güvenli bir yaşamın sürdürülmesi, kültürel mekânların potansiyelinin keşfedilmesi ve korunması, şehir turizminin canlandırılması ve şehrin markalaşması ile kentsel dönüşümün kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Şehrin yaşanabilirliğini ve ekonomisini de yakından etkileyen akıllı hareketlilik başlığı ise insanı odağına alarak sürdürülebilir, erişilebilir ve entegre bir ulaşımı hedefliyor. Ulaşım hizmetleri, erişilebilirlik, akıllı ulaşım sistemleri ve bağlanabilirlik bu alan altında ele alınıyor.

Şehirler akıllanmak zorunda!

geri dönüşüm, Akıllı Şehir, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şehirler akıllanmak zorunda! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
17:24 Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:48 Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:18 Restoranlarda QR kodlu yeni uygulamaya eylülde başlanıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek
Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor         
17:25
Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış         
17:11
Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak         
17:05
İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları         
16:59
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu! 150 bin lira gelir sağlayacak Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu! 150 bin lira gelir sağlayacak         
11:15
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu         
11:12
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehirler akıllanmak zorunda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement