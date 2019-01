İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında, Şehirler Arası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik olarak, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ile ilgili daire başkanları ve yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan dernek, firma yetkilileri ile çalışanların temsilcileri katıldı.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yüzde 80 ila 90'ının karayolu taşımacılığı ile yolculuk yaptığına dikkat çekerek, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile karayolunda yaşanan kazaları en aza indirerek sıfır can kaybı hedeflediklerini bildirdi. İnce, karayolu taşımacılığı sektöründeki firmaların üzerine düşen sorumlulukları hatırlatarak, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik taleplerde bulundu.Dünyada 1 milyon 350 bin civarında insanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek konuşmasına başlayan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise, "Ülkemizde 1996-1997 yılında 7 bin 300-7 bin 500, 2007 yılında 7 bin 427, 2017 yılında 3 bin 400-3 bin 500, 2018 yılında 3 bin 300 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. 2019 yılında bu oranı yüzde 10 oranında azaltmayı ümit ediyoruz" dedi.Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Her gün 20 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor, duyarlılık göstermeyen insanlar 'kaderimde varmış' der fakat yaptığımız çalışmalar ve eğitim faaliyetleri ile bu sayıyı yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Her toplumsal sorunda olduğu gibi trafik sorununa karşı da seferber olmamız gerekiyor" diyerek eğitimin ve duyarlılığın önemine vurgu yaptı.Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'un sunum yaptığı toplantıda; yolcu taşımacılığının genel durumu, trafik kazaları ve sonuçları, otobüs denetimleri, şoförlere ve sektöre yönelik tespitler ve toplantıda ortaya çıkan trafik güvenliğini artırıcı öneriler üzerinde durularak görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA