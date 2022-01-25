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Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar - Son Dakika

Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar

25.01.2022 12:35

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da, Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy ve Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. Bazı araçların sürücüleri ise daha fazla ilerleyemeyeceğini fark edince araçlarını yolun kenarına park edip, yürüdü.

Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa Yakası'ndaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.

Metro ve metrobüs duraklarında izdiham yaşandı

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Bir istasyonda yürüyen merdivenle aşağı inen vatandaşlar, metro katında izdiham yaşadı. Bazı vatandaşların, metro katında yer kalmadığını fark ederek yürüyen merdivende tersine yukarıya çıkmaya çalıştıkları görüldü. Yürüyen merdiven, vatandaşların uyarısıyla görevlilerce kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

D 100 Karayolu Haramidere mevkisinde durma noktasına gelen trafik nedeniyle çok sayıda sürücünün otomobilini bırakıp gittiği görüldü.

Otobüs seferlerinde yaşanan aksama ve özel araçlarıyla trafikte ilerleyemeyenlerin eklenmesiyle metrobüs hattında yolcu izdihamı yaşanıyor.

Vatandaşlar, özellikle Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Trakya'dan İstanbul'a araçla girişe izin verilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlardan Trakya istikametinden yola çıkılmamasını isteyen Yerlikaya, Ankara ve Kocaeli yönünden gelen araçların sürücülerinin de dinlenme tesislerinde bekleyebileceklerini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin saat 19.30 itibarıyla kapatılacağı bilgisini veren Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu kaydetti.

Kar yağışının yoğun olduğu Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesailerini sonlandırdı.

İstanbul Havalimanındaki seferler durduruldu

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanına inemeyen uçaklar Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanına yönlendirildi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Trafik kazaları meydana geldi

TEM Otoyolu'nda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası oldu.

Arnavutköy Yassıören mevkisinde aralarında tırların da bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekiplerce yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde rampa aşağı ilerleyen bir kamyonet, kontrolden çıktı. Kamyonet, korkuluğu aşarak sitenin bahçesine düştü.

Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Bakırköy Adliyesinin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1300 evsiz kişinin çeşitli bina ve otellere yerleştirildiğini, sokak hayvanları için 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtıldığını duyurdu.

Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar
Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar
Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bekleyen vatandaşlar - Son Dakika
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