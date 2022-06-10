Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

10.06.2022 10:15
Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tepebaşı İlçesi'nde yapılan çalışmalarda 1 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda, 2,52 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 mermi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.I., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Torbacı operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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