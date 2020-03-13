Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği - Son Dakika
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Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

6 saat önce

KAYSERİ'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği, System.String[]

KAYSERİ'de, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otobüs terminallerinde yoğunluk oluştu. Özellikle üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için terminale akın ederken, bazı turizm firmalarınca otobüslerde temizlik çalışması başlatıldı. Kayseri'de de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerde, koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Firma yetkilisi Erol Özşahin, uzmanların, toplum sağlığı açısından uyarılarda bulunduğunu söyleyerek, "Bütün araçlarımızda sefere çıkmadan 1 saat önce genel temizlik ardından da dezenfekte yapmaktayız. Personelimiz hassasiyet göstermektedir. Araç içi ikramlarda da ambalaj konusunda titizlik gösteriyoruz" dedi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:47 Kaynak: DHA
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