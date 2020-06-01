Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi, Silivri Gümüşyaka'da trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi, Silivri Gümüşyaka'da trafik yoğunluğu oluştu
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da trafik yoğunluğu oluştu.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı ve Şehirler arası seyahat kısıtlaması kararı alınmıştı. Bugün saat 24.00 itibari ile kısıtlamalar sona erdi. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:51 Kaynak: İHA
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