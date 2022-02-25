Şehirler arası ve şehir içi ulaşımda hedef çevreci dönüşüm - Son Dakika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ulaşımda topyekun bir dönüşümü hedeflediklerini bildirdi.

Altunyaldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda AA muhabirine, iklim değişikliğine uyum projelerinin süratle devreye alınması gerektiğini söyledi.

Bu konuda uyumu en süratli şekilde 2053'e kadar gerçekleştiren ülkeler arasına girilmesi gerektiğini vurgulayan Altunyaldız, bu kapsamda gerekli düzenleme ve yatırımların yapılacağını dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede "yeşil enerji"nin önemli bir başlık olduğuna dikkati çeken Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Yeşil enerjiyle çok entegre olduğunu düşündüğümüz ulaşımın, yenilenebilir enerjiyle dönüşmesini, özellikle fosil yakıtların yenilenebilir yakıtlara dönüşümü, elektrikli araçlara dönüşüm ve elektrikli araçlarla toplu ulaşımı bu kapsamda değerlendirmeyi, toplu ulaşımda fosil yakıtlardan troleybüslere ve metro araçlarına, tramvaylara geçmeyi, raylı sistemlere geçmeyi çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yerel yönetimlerin merkezi yönetimin adımlarını takip etmesi, senkronize çalışmayı gerçekleştirmesi lazım."

Şuranın çıktılarından birinin ulaşımda dönüşüm çalışmaları olacağına, yeni politikaların belirlenmesinde yol gösterici rol oynayacağına değinen Altunyaldız, şuranın yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki uyumlu iklim değişikliği çalışmalarının hızla sağlanmasına dönük çok önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

"Demir yolu ulaşımını çok önceliyor, önemsiyoruz"

Ulaşımda yeşil ve çevreci bir dönüşümün önemli ülke meselelerinden olduğunu anlatan Altunyaldız, "TBMM sanayi, ticaret ve enerji komisyonu olarak bir program yaptık ve Ankara Organize Sanayi Bölgesi'ne gittik. Orada bir firmamızın elektrikli otobüs, elektrikli tramvay, troleybüs ve metro araçlarını ürettiğini, bunların ciddi anlamda hem yerel yönetimlerimiz tarafından kullanıldığını ve bazı yurt dışı şehirlerine de ihraç edildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, ülkede milli üretimle ulaşımda yeşil dönüşümün başarılı şekilde sağlanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Topyekun bir dönüşüm, hem kentler arası hem de kent içi ulaşımda toplu bir dönüşüm hedefliyoruz. AK Parti hükümetleri olarak özellikle demir yolu ulaşımını çok önceliyor, önemsiyoruz. Hızlı demir yolu ağlarıyla tüm ulaşımda bu anlamda kara yolundan demir yoluna doğru geçişi sağlama yönünde çalışmalarımız var. Kara yolunda da elektrikli araç noktasında çok önemli bir hamlemiz var. Cumhurbaşkanımızın özel gayretleriyle, Türkiye'nin ilk otomobili TOGG ile elektrikli aracımızla, dönüşümün kavşağındayken, küresel ulaşım sistem ve araçlarının dönüşümü tam ivme kazanmışken 'Biz de varız.' dedik. TOGG ile batarya yatırımıyla bunu gerçekleştirerek dönüşümün ana unsurunu ortaya koymuş oluyoruz. Araçlardaki dönüşümü kendi üretimimizle, milli aracımızla, milli yatırımla yapıyoruz. İnşallah kendi otomobilimizi 2023'te kendi kara yollarımızda göreceğiz. Bu çok önemli bir dönüşüm. Kentler arası ve kent içi ulaşımda da fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıt sistemine geçişle gerçek dönüşümü sağlamış olacağız."