"Şehirler Arası Yeşil Diyalog" belgeseli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şehirler Arası Yeşil Diyalog' belgeseli - Son Dakika

"Şehirler Arası Yeşil Diyalog" belgeseli

6 saat önce

Doğa ve Şehirler Projesi, Hollanda'nın Tilburg şehri ve Türkiye'de Çankaya merkez olmak üzere Ankara'yı kapsayan "Şehirler Arası Yeşil Diyalog, Ankara-Tilburg" belgesel gösterimi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) yapılacak.

Doğa ve Şehirler Projesi, Hollanda'nın Tilburg şehri ve Türkiye'de Çankaya merkez olmak üzere Ankara'yı kapsayan "Şehirler Arası Yeşil Diyalog, Ankara-Tilburg" belgesel gösterimi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) yapılacak.


Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve Hollanda menşeli Eurosite Derneği ortaklığında yürütülen "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V Hibe Programı (CSD-V)" çerçevesinde desteklenen Doğa ve Şehirler Projesi belgesel gösterimi, 10 Şubat saat 18.30'da ÇSM'de gerçekleşecek. Proje ile AB müktesebatı çerçevesinde çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye ve Hollanda'daki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu, bilgi aktarımı, işbirliğini geliştirmek, şehirlerde doğa tabanlı çözümler ve yeşil alt yapıyı özendirmek hedefleniyor.


Çankaya Belediyesi ve BeIN İZ TV işbirliğinde Çankaya merkezli Ankara ve Hollanda Tilburg kentlerini kapsayan belgesel, yeşil alt yapı ve doğa tabanlı çözümler konularında doğanın şehirlerde sağladığı kentsel ekosistem hizmetlerine ve sürdürülebilir şehirler oluşturmadaki önemine dikkat çekiyor. Belgesel için Çankaya Belediyesinin birçok parkının yanı sıra büyük metrajlı parklarından Zafer, İnönü ve Lozan Parklarında çekim yapıldı. Parklarda kullanılan ağaç cinsleri ve yeşil alan bitki dokusunun iklimle uyumluluğu konusuna dikkat çekildi. - ANKARA

Hollanda, Çankaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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