Son Dakika Haberleri: Şehirler arası yolcu otobüslerini taşladıkları iddiası
Son Dakika Güncel Şehirler arası yolcu otobüslerini taşladıkları iddiası

Şehirler arası yolcu otobüslerini taşladıkları iddiası

8 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirler arası yolcu otobüslerini taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Şehirler arası yolcu otobüslerini taşladıkları iddiası, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirler arası yolcu otobüslerini taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yedi şehirler arası yolcu otobüslerinin D-400 kara yolunda bazı kişiler tarafından taşlanarak camlarının kırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri belirlenen M.K. (38) ile R.G. (36) Alanya Otogarı'nda gözaltına aldı.

Şehirler arası otobüs işletmeleri arasındaki yolcu rekabetinden dolayı otobüsü taşladıkları öğrenilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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