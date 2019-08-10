Son Dakika Haberleri: Şehirler arası yolcu otobüsü arıza yaptı yolcular mağdur oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehirler arası yolcu otobüsü arıza yaptı yolcular mağdur oldu

1 saat önce

İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu otobüsü arıza yapınca, yolcular mağdur oldu.

Şehirler arası yolcu otobüsü arıza yaptı yolcular mağdur oldu, System.String[]
İstanbul'dan Edirne'ye giden yolcu otobüsü arıza yapınca, yolcular mağdur oldu. Muhatap bulamayan yolcular, 4 saat yolda kalınca duruma isyan etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yola devam ederken, otobüs de çekici yardımıyla otogara götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayram tatili için Edirne Enez'e gitmek için sabah 07.30'da Otogardan yola çıkan Metro Turizm'e ait 22 AT 476 plakalı şehirler arası otobüs Mahmutbey Edirne istikametinde arıza yaptı. Yağ akıtmasıyla saat 08.00 sıralarında yolda kalan otobüste bulunan 49 kişi zaman geçtikçe mağduriyetlerinin giderilmemesi üzerine duruma tepki gösterip isyan etti. Yaklaşık 15 yolcu tepkilerini göstererek kendi imkanlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Arife günü kabus yaşayan yolcular muhatap bulamamaları üzerine çileden çıktı. Yolculardan Hayriye Tarakçı, Bayram öncesi zor durumda kaldıklarını belirterek, "Ne gelen var ne soran var böyle rezillik olur mu. Tansiyonum var şekerim var, ayakların şişti. Ayıp" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat sonra yolcular otobüsün çekici yardımıyla birlikte çekilmesiyle Esenler Otogarına doğru yola çıktı. - İSTANBUL
İstanbul, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır
Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı Yolcu otobüslerine sıkı denetim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehirler arası yolcu otobüsü arıza yaptı yolcular mağdur oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]