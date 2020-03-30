Şehirler arası yolculuğun yasaklanmasının ardından Adana Garı'da kapatıldı - Son Dakika

Şehirler arası yolculuğun yasaklanmasının ardından Adana Garı'da kapatıldı

-Gar kapandı yolcular geri döndü

ADANA - Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle Adana'da kapatılan tren garı kapısına "Tren seferleri iptal edilmiştir" yazısı asıldı. İstasyona gelen yolcular geri dönmek zorunda kaldı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte Bilim Kurulunun önerisiyle İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde biz dizi yeni önlemler aldı. Bu önlemlerden biri de şehirler arası yolcu taşımacılığı sonlandırılması oldu. Bu kapsamda Adana'da gar kapısına "tren seferleri iptal edilmiştir" yazılarak seferler sonlandırıldı.

Gara gelen vatandaşlar yazıyı okuyup geri dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlarda tren seferlerinin iptal olduğunu öğrenerek bir yıl önceden aldıkları biletlerin paralarını geri istemek için geldi. Gara gelen vatandaşlar devletin vatandaşın sağlığını düşündüğü için bu önlemleri aldığını bir süre buna katlanacaklarını söyledi.