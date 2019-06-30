ŞEHİRLER ARASI YOLDA TEHLİKELİ YOLCULUK
1 saat önce
KARAMAN'da motosikletin arkasından tutunan 3 patenli gencin şehirler arası yoldaki tehlikeli yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
KARAMAN'da motosikletin arkasından tutunan 3 patenli gencin şehirler arası yoldaki tehlikeli yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı. Bugün Karaman Mersin
çevre yolunda çekilen görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı
İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor
Şehrin en işlek caddesinde rezalet! Otomobilin içinde fuhuş
Bartın'da denizde hortum oluştu