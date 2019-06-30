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ŞEHİRLER ARASI YOLDA TEHLİKELİ YOLCULUK

1 saat önce

KARAMAN'da motosikletin arkasından tutunan 3 patenli gencin şehirler arası yoldaki tehlikeli yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı.

KARAMAN'da motosikletin arkasından tutunan 3 patenli gencin şehirler arası yoldaki tehlikeli yolculuğu vatandaş kamerasına yansıdı. Bugün Karaman Mersin çevre yolunda çekilen görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
ŞEHİRLER ARASI YOLDA TEHLİKELİ YOLCULUK
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
Mersin, Karaman, Güncel
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