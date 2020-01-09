'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor' - Son Dakika

'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor'

6 saat önce

Bursa ile Balıkesirli sanayici ve iş insanları, 'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor' konulu program dolayısıyla Balıkesir'de bir araya geldi.

'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor', System.String[]

Bursa ile Balıkesirli sanayici ve iş insanları, 'Şehirler buluşuyor, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konuşuyor' konulu program dolayısıyla Balıkesir'de bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya katılarak, Bursa'nın ekonomik potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Başkan Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, sanayiciler ve Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte Balıkesir'e çıkarma yaptı. Bursa ile Balıkesir arasındaki yatırım imkanlarınıhayata geçirmek üzere kurgulanan "Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor' isimli program kapsamında gerçekleşen ziyaret, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Aktaş ve beraberindekileri makamında ağırladı. İlk toplantısını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştiren Bursa ve Balıkesirli sanayiciler, daha sonra organize sanayi bölgesine geçerek, BEST AŞ ve Yarış Kabin isimli fabrikalar ile bölge yönetimini ziyaret etti. Son olarak Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu tarafından ağırlanan Başkan Aktaş ve Bursalı sanayiciler, burada da Balıkesirli meslektaşları ile birlikte ticari ilişkilerin geliştirilmesini öngören ikinci bir toplantıya katıldı.


"Birlikte güzel işlere imza atacağız"


Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önünün açık olduğunu ifade ederek, Bursa ve Balıkesir olarak birlikte kat edecekleri daha çok mesafe bulunduğunu söyledi. Tecrübe paylaşımı için bu tür buluşmaların çok ciddi bir güç birliğini ortaya çıkartacağına inandığını belirten Başkan Aktaş, "Bugün buraya, Bursa ve Balıkesir adına kazanımları temin etmek adına heyecanla geldik" dedi.


Yapılan yatırımlarla İstanbul'la bütünleşen, yerli ve milli otomobil yatırım kararı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Bursa'nın, İstanbul- İzmir karayolu ve alt yapı hazırlıkları süren Teknosab ile adeta Balıkesir ile bütünleşeceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bilhassa yerli ve milli otomobil kararı, bölgeye ışık saçacak, Türkiye'nin gururu olacak bir organizasyon. Komşumuz Balıkesir'in de bu işten ziyadesi ile nasipleneceğine inanıyorum. İyi bir alt yapı oluşturmak gerekiyor. İnşallah beraberce düşünerek, bundan sonraki süreçte çok daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.


Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise dev kurumlara ev sahipliği yapan Bursa'nın sanayileşme tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Balıkesir'de 36 çeşit maden ve 90 çeşit maden yatağının bulunduğunu, insan kaynağının nitelikli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Uzaktan baktığımızda, ışığı en çok artan şehirlerin başında Bursa geliyor. Bizim size verebileceğimiz; samimiyetimiz, güçlü arazilerimiz ve insan kaynağımız var. Sizden de sanayi tesisleriniz ve iş tecrübeniz hakkında destek talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Balıkesir, Ekonomi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
18:18 İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı - Son Dakika
18:18 Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika
18:16 /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Son Dakika
18:16 Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
18:09 Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Şehirler buluşuyor, ekonomi konuşuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]