Türkiye'deki endemik bitkilerle yöresel sebze ve meyvelerden koku elde edilmesi amacıyla uygulamaya konulan "Şehirler ve Kokular" projesi kapsamında, ortaokul öğrencileri atölye çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) iş birliğinde 81 ilde sürdürülen proje kapsamında Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bulunan uygulama atölyesine geldi.

Tıbbi ve aromatik bitki alanında çalışma yapan kimyager Sevil Gülsoy'dan bilgi alan öğrenciler, daha sonra atölyedeki bitki ve kokuları inceledi.

Bitkilerin hangi bölümlerinden koku çıkarıldığını, hangi miktarda kullanılacağı gibi konularda bilgi alan öğrencileri, daha sonra oda kokusu yaptı.

Sevil Gülsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin heyecanla atölyeye geldiğini ifade etti.

Öğrencilerin koku yolculuğuna çıktığını aktaran Gülsoy, şöyle konuştu:

"Bugün atölyemizde ortaokul öğrencilerimizi ağırladık, bahçelerden bitki topladılar, burada o bitkilerin yağını çıkardık. Elde ettiğimiz yağlardan da kokular elde ettik, aynı zamanda kokuların nasıl elde edildiği, ne işe yaradığını paylaştık. Çok güzel bir çalışma oldu, hep birlikte keyifli vakit geçirdik."

"Çocuklar kokuları keşfetti." diyen Gülsoy, "Bitkiler hep hayatımızda ama farkındalığımız bu konuda az. Çocuklar önce burada bitkileri kokladılar, bazılarını sevdiler, bazılarını sevmediler ama bu anlamda farkındalıkları arttı. Kokularla neler yapabileceklerini konuştuk, bu konuda fikir edindiler. Daha sonra da oda kokusu hazırladık." ifadelerini kullandı.