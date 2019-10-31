Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası hırsızlar otogarda yakalandı
Son Dakika Güncel Şehirlerarası hırsızlar otogarda yakalandı

Şehirlerarası hırsızlar otogarda yakalandı

7 saat önce

BİR çok ilde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi otogarda yakalandı.

BİR çok ilde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi otogarda yakalandı.

Fatih Şehremini Mahallesi'nde 28 Eylül'de iki kişi sabaha karşı girdikleri binada kilitli olmadığını belirledikleri kapıyı, araya kart sokarak açtıktan sonra evde hırsızlık yaptı. Şüphelilerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, eşkal ve kimlikleri tespit edilen Human U. (18) ve Özgür C. (18) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler 12 Ekim'de Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarında yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında geçtiğimiz aylarda Diyarbakır' da mağdur M.G'ye ait evden çalındığı tespit edilen dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Polis, yaptığı incelemede şüphelilerin hırsızlık için yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de gerçekleştirdiği tespit etti.

Human U. ve Özgür C.' nin 15'er suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldıkları öğrenildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Öte yandan iki hırsızın 28 Eylül tarihinde Fatih'te hırsızlık için girdiği evden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehirlerarası hırsızlar otogarda yakalandı

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu
Tartıştığı karısının ve kendisinin boğazını jiletle kesti Üvey kızına istismar iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında iftira atıldığını iddia etti CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 23:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası hırsızlar otogarda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]