Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı
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Şehirlerarası hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

6 saat önce

Eskişehir ve İstanbul'daki birçok evden toplam 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çaldıkları öne sürülen 2 kadın, polisin gerçekleştirdiği operasyonla Eskişehir'de yakalandı.

Şehirlerarası hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı, System.String[]

Eskişehir ve İstanbul'daki birçok evden toplam 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 50 bin lira para çaldıkları öne sürülen 2 kadın, polisin gerçekleştirdiği operasyonla Eskişehir'de yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki çeşitli evlerden yaklaşık 25 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde yaptığı geniş çaplı incelemelerde olayın şüphelilerinin Y.U. ile T.U. olduğunu tespit etti. Şüpheli kadınların iddialara göre hırsızlık yapmak için İstanbul'a gittiğini ve Eskişehir'e dönecekleri bilgisini alan polis, 2 kadını kent girişinde yapılan operasyonla yakaladı.


Ayrıca polis ekipleri, şüpheli kadınların İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden 125 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira para çaldıklarını tespit etti. Ekiplerin yaptıkları aramalarda ise, şüpheli kadınların çaldığı ziynet eşyaları, paralar ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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