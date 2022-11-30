Yük ve yolcu taşıyan araç sahipleri için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayanlara 1152 lira ceza kesilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yük ve yolcu taşıyan araç sahipleri için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayanlara 1152 lira ceza kesilecek

30.11.2022 10:56

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda yarından itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. 4 ay sürecek ve 1 Nisan 2023'te sona erecek uygulama boyunca kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

Yarın başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek. Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

ZORUNLULUĞA UYMAYANLARA 1152 LİRA CEZA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLIYOR

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
YORUMLAR
500

Kış lastiği uygulaması, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yük ve yolcu taşıyan araç sahipleri için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayanlara 1152 lira ceza kesilecek - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 6'lı Masa'nın taslağındaki maddeye tepki: Cumhurbaşkanı niye var?
12:19 Hamile olduğunu iddia edilmişti! Ünlü model Hailey Baldwin karnını paylaşıp hastalığını açıkladı
12:03 Kanseri tekrarlayan Erkan Özerman'ın sözleri yürek parçaladı: Hayatımın sonunu yaşıyorum
11:58 Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı taraftarları şaşkına çevirdi! Rekor paraya imza atacak
11:47 Türkiye Prestij Ödülleri'nde Haberler.com'a anlamlı ödül
11:39 İşaret fişeğiyle Göztepeli taraftarı feci yaralayan şüphelinin ilk ifadesi gün yüzüne çıktı: Rastgele attım, pişmanım
11:38 Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı görenlerin kafasını karıştırdı! Acun'dan velayeti alacak iddiaları güçleniyor
11:28 Antalya'da internet kafede tanışıp evinde ağırladığı kadın kabusu yaşattı! 250 bin lira zarara uğratıp kayıplara karıştı
10:57 Ankara'da korkunç kaza: Cayır cayır yanan otomobil içindeki gençler feci şekilde can verdi
10:31 Güne yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 13:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yük ve yolcu taşıyan araç sahipleri için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayanlara 1152 lira ceza kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement