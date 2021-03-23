Şehirlerarası nakliyat talepleri yüzde 64 arttı - Son Dakika

Şehirlerarası nakliyat talepleri yüzde 64 arttı

23.03.2021 10:10
Şehirlerarası nakliyat talepleri yüzde 64 arttı, System.String[]

Mekanlardan bağımsız çalışanlar büyük şehirleri terk etmeye başladı, nakliye sektörü hareketlendi.

Mekanlardan bağımsız çalışanlar büyük şehirleri terk etmeye başladı, nakliye sektörü hareketlendi. Göztepe Nakliyat ve Depolama A.Ş. CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Şehirlerarası nakliyat taleplerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 artış gözlemledik" dedi.

Pandemiyle geçen 2020 yılında yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli pek çok sektör için kalıcı hale gelirken, çalışma koşulları hem işveren hem de kamu tarafından yeniden oluşturuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uzaktan çalışmaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre artık iş ilişkileri, doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabiliyor. Mevcut sözleşmeler de karşılıklı anlaşmayla uzaktan çalışmaya dönüştürülebiliyor.

Bu tablo, bugüne kadar işi gereği büyük şehirlerde yaşamak zorunda kalan çalışanları da daha az nüfuslu şehirlere yöneltiyor. TÜİK verilerine göre, 2020 yılında en çok göç veren şehirlerin başında 381 bin 654 kişiyle İstanbul gelirken, İstanbul'un en çok göç verdiği iller arasında İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'dan sonra Tekirdağ, Samsun, Sakarya, Muğla, Ordu, Balıkesir, Diyarbakır ve Giresun öne çıkıyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLARIN MEMLEKETE DÖNÜŞÜ, NAKLİYE SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRDI

Bu durumun nakliye sektöründe ciddi bir hareketlilik yarattığını belirten Göztepe Nakliyat ve Depolama A.Ş. CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, pek çok insan için büyük şehirlerde yaşamayı zorlaştırdı. Diğer yandan evlerin ofise dönüşmesi ve akıllı teknolojilerin mekandan bağımsız çalışma olanağı sunması, kariyeri için ya da geçim derdiyle büyük şehirlerde yaşayanların kararlarını etkilemeye başladı. Başta beyaz yakalılar olmak üzere, mümkün olan pek çok meslek grubunda büyük şehirlerin kalabalığından ve yoğun temposundan uzaklaşarak iş-yaşam dengesini kurmak isteyenler, yönünü memleketine ya da sakin şehirlere çevirdi. Bu durum şehirlerarası taşımacılık faaliyetlerini ve nakliye şirketlerine olan ihtiyacı artırdı Bizler de Göztepe Nakliyat olarak 2020 sonu itibarıyla 30 binden fazla müşteri edindik, şehirlerarası nakliyat taleplerinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 artış gözlemledik" dedi.

ÖNCELİKLİ KRİTER 'GÜVEN'

Sektördeki 40 yılı aşkın deneyimleri doğrultusunda müşteri memnuniyetinde kilit noktanın güven tahsisi olduğuna da dikkat çeken Gümüşoğlu, "Ev veya ofis taşıma hizmetleri, ticari ürün taşımadan farklı olarak daha fazla özen ve güven gerektirir. Özellikle evden eve eşya taşıma butik bir iştir, zira nakliye ekipleri evinizin her yerinde çalışır. Bu noktada da şirketin güvenilirliği kritik önem taşır. Göztepe Nakliyat olarak bizler de müşteri memnuniyetini daima birinci önceliğimiz olarak benimsiyor, kazançtan önce güven sağlamaya önem veriyoruz. Sunduğumuz taşıma sigortası kapsamında, yalnızca aracın yoldaki olası kazasıyla ilgili değil, personel hatasından kaynaklanan hasarların sorumluğunu da biz üstleniyoruz" diye konuştu.


Şehirlerarası nakliyat talepleri yüzde 64 arttı

Göztepe, ASDEP, Kamu, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şehirlerarası nakliyat talepleri yüzde 64 arttı - Son Dakika Ekonomi


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