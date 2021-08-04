ATO'dan şehirler arası otobüs işletmecilerinin dernekleşmesine destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş kaybı yaşayan şehirler arası otobüs işletmecileri, dernek kurma kararı aldı.

Ankara Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, şehirler arası otobüs işletme sahipleri ve yöneticilerinin, dernek kurmak ve sektörel konuları istişare etmek amacıyla ATO ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, şehirler arası otobüs işletmelerinin ATO'da 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesince temsil edildiğini aktararak, "Salgınla mücadelede getirilen seyahat sınırlamaları ve yüzde 50 kapasite sınırlaması nedeniyle şehirler arası otobüs firmaları süreçten etkilendi. Kovid-19 nedeniyle yüzde 60 iş kaybı yaşayan şehirler arası otobüs işletmecilerinin güçlü bir desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan ATO 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Tekeli ise sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Şehirler arası otobüs işletmecisi 60'a yakın firma temsilcisinin katıldığı ve video konferans üzerinden de katılım sağlanan toplantıda, oy birliğiyle şehirler arası otobüs işletmecilerinin üye olacağı bir dernek kurulması kararı alındı.