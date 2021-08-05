Şehirlerarası otobüs işletmecileri, ATO'da bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, şehirlerarası otobüs işletme sahipleri ve yöneticilerinin, dernek kurmak ve sektörel konuları istişare etmek amacıyla Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, şehirlerarası otobüs işletmelerinin Ankara Ticaret Odası'nda, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesince temsil edildiğini belirterek başladığı konuşmasında, geçmişten günümüze karayolunun vazgeçilmez bir taşımacılık olduğunu söyledi. Karayolunun her zaman kullanılmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, "Toplam 68 bin km karayoluna sahip bir ülke olarak şehirlerarası otobüs firmalarının sektörel sorunlarını ciddiye alma mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Salgınla mücadelede getirilen seyahat sınırlamaları ve yüzde 50 kapasite sınırlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs firmalarının süreçten etkilendiğine dikkat çeken Yılmaz, pandemi nedeniyle yüzde 60 oranında iş kaybı yaşayan şehirlerarası otobüs işletmecilerinin güçlü bir desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Pandeminin tüm olumsuz etkilerine karşın coğrafyanın tam kalbi sayılan bir şehirde yaşıyoruz. Kolaylıkla pek çok destinasyona ulaşabilecek bir kent olarak otobüs işletmecileri için merkez konumundayız" dedi.

Toplantıda söz alan ATO 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Tekeli ise "Kendi işimize sahip çıktığımız sürece varlığımızı sağlam bir biçimde koruyabiliriz. Yüksek temsilci gücüne sahip bir sektör olarak birlik içerisinde beraber hareket etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Şehirlerarası otobüs işletmecisi 60'a yakın işletmenin temsilcilerinin katıldığı ve video konferans üzerinden de katılım sağlanan toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Akademik Danışmanı Dr. Kemal Karayormuk, "Türkiye'de Karayolu Yolcu Taşımacılığı" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

Sektör temsilcilerinin kürsüye çıkarak fikir ve görüşlerini beyan ettiği toplantıda, oy birliğiyle şehirlerarası otobüs işletmecilerinin üye olacağı bir dernek kurulması kararı alındı. - ANKARA