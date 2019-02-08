Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"

Yalova'da trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

Yalova'da trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.



"Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı", İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Kuğu başkanlığında Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurcan Şaylı, Ekipler Amiri Sinan Tiryaki, otobüs firma yetkilileri ve yolcu otobüsü sahiplerinin katılımıyla yapıldı.



Toplantıda il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Ayrıca, şehirlerarası ile il ve ilçe merkezleri arası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkililerine bilgilendirme yapıldı.



Vatandaşların büyük çoğunluğunun kara yolu taşımacılığıyla yolculuk yaptığı vurgulanarak, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile kara yolunda yaşanan kazaları en aza indirerek sıfır can kaybının hedeflendiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi

Cezaevinden, Kendisini Yakalayan Polislere Yardım Mektubu Yazdı

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü