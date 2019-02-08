Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"

Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"

55 dakika önce

Yalova'da trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı
Yalova'da trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik toplantı düzenlendi.

"Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı", İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Kuğu başkanlığında Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurcan Şaylı, Ekipler Amiri Sinan Tiryaki, otobüs firma yetkilileri ve yolcu otobüsü sahiplerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Ayrıca, şehirlerarası ile il ve ilçe merkezleri arası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun kara yolu taşımacılığıyla yolculuk yaptığı vurgulanarak, Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile kara yolunda yaşanan kazaları en aza indirerek sıfır can kaybının hedeflendiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:53 Kaynak: AA

Yalova, Yerel, Yaşam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi Cezaevinden, Kendisini Yakalayan Polislere Yardım Mektubu Yazdı

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:48:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]