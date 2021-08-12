Şehirlerarası otobüs şoförlerine güvenlik eğitimi - Son Dakika

- Şehirlerarası otobüs şoförlerine güvenlik eğitimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından artan otobüs kazalarının önüne geçebilmek ve yolcuların dağa güvenlik seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarında güvenlik eğitimi toplantısı düzenlendi. Toplantıya şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarının kaptanlar katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri artan otobüs kazalarının önüne geçebilmek ve şoförleri bilgilendirmek amaçlı 15 Temmuz Demokrasi otogarında bulunan Bayrampaşa Otogar Polis Amirliği toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya farklı otobüs firmalarından kaptanlar katıldı. Toplantıda otobüs şoförlerine İleri Sürüş Eğitmeni İlkay Doğan Tarafından verilen seminerde uzun yolda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerde son zamanlarda artan otobüs kazalarının nedenleri ve bu kazaların önüne geçebilmek adına gereken önlemler üzerinde duruldu. Seminer de bazı teknikler hakkında da bilgiler verilirken, daha önce meydana gelmiş bazı kazalar ekrana yansıtılarak bu kazaların nedeni üzerinde duruldu. Seminerde emniyet kemerinin önemini vurgulayan İlkay Doğan "Kemer Hayat Kurtarır" diyerek emniyet kemerinin önemini vurguladı.

Eğitimle ilgili açıklama yapan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Tayfur Akar, "Bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Eğitim Şube Müdürlüğü olarak bugün buradayız. İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla son dönemlerde artan otobüs kazalarına dikkat çekmek, sürücülerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla bugün burada ortak bir eğitim düzenlendi. Sürücü kaynaklı hataların minimum düzeye indirilmesi için ne gibi önlemler alabilirler, nelere dikkat edebilirler gibi konulardan bahsedildi. Yine emniyet kemerinin önemi, dikkat, saygı, viraj dönüş teknikleri gibi bir çok konuda şoförlerimize bilgilendirme yaptık" dedi.

15 yıldır şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Taşçı, "Devletimiz milletimiz çok güzel bir şey yaptı. Onlar bizden daha iyi biliyor. Bundan sonra bizlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Biz çok memnunuz. Bir şeyler biliyorduk sanıyorduk ama hiçbir şey bilmiyoruz. Burada da çok bir şeyler öğrendik. Bundan sonra devletimize güveniyoruz. Bizden sonra gelecek olan kaptanlarımızın eğitim alması lazım" şeklinde konuştu.

Düzenlenen Güvenli eğitim konulu toplantı sonrası otobüslerdeki yolculara bilgilendirme yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolculara bilgilendirme broşürü ve hediyeler dağıtıldı.