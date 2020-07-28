'Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içindeki trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında inşa edilen Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sona yaklaşıldı.

Toplam alanı 22 bin metrekare olan Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile saatlik 340 kWp elektrik üreterek kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, terminalin 1 ay içerisinde hizmete sunulacağını söyledi.

Her şey düşünüldü

Yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olacak proje içerisinde 28 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ile terminal binası içerisinde 20 adet firma odası yer alıyor.

1 ay içinde tamamlanıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Otogar inşaatında sona yaklaşıyoruz. Eş zamanlı olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız da otogar bağlantı yollarında asfalt çalışmalarına devam ediyor. Terminalde elektrik imalatı, havalandırma gibi çalışmalar tamamlandı. Bina içi tavan kısmında çalışmalara başlanacak. Otogar alanının kaya dolgu ile doldurulup asfalta hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle alanda iş makineleri dolgu çalışmalarını da sürdürüyor. Hem asfalt hem de terminal çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. 1 ay içerisinde buradaki çalışmaları tamamlayarak otogarı hizmete açmış ve mevcut otogarda oluşan sıkışıklığı da ortadan kaldırmış olacağız. İlimize hayırlı olsun" dedi. - ORDU