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Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Narkotik Uygulaması

22 dakika önce

Antalya'da polisin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığı uygulamada 32 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Narkotik Uygulaması, System.String[]
Antalya'da polisin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığı uygulamada 32 adet ecstasy hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı noktada yılbaşından bu yana düzenli olarak şok uygulamalarda ise Daralı 14 kilo 390,30 gram esrar, 264,20 gram eroin 117,20 gram kokain 145,80 gram metamfetamin, 4,00 gram sentetik kannobinoid ile 15.076 adet ecstasy hap, 20 adet sentetik ecza, 5 adet tabanca ve 28 adet fişek, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirilirken aranan 8 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 ekip, 10 personel ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali aracılığı ile kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Otobüsler, şüpheli şahıslar, bavul emanet yerleri, bavullar ve yolcu bekleme yerlerinde yapılan denetimde 52 şahıs sorgulanırken 2 şahıs üzerinde 32 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Diğer taraftan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yılbaşından bu yana düzenli olarak yapılan şok uygulamalarda ise daralı 14 kilo 390,30 gram esrar, 264,20 gram eroin 117,20 gram kokain 145,80 gram metamfetamin, 4,00 gram sentetik kannobinoid ile 15.076 adet ecstasy hap, 20 adet sentetik ecza, 5 adet tabanca ve 28 adet fişek, 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirilirken aranan 8 kişi yakalandığı bildirildi. Uygulamalar kapsamında 71 şüpheliye de işlem yapıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Narkotik, 3. Sayfa
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