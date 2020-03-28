Şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durma noktasına geldi - Son Dakika

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Şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durma noktasına geldi
6 saat önce
Batman Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali girişi ve tabelası Şehirlerarası otobüs terminalinin içinden görüntüler Otobüs firması yetkilisi Mehmet Sümbül'ün konuşması Otobüs firması yetkilisi Özkan Alın'ın konuşması BATMAN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile...
Batman Belediyesi şehirlerarası otobüs terminali girişi ve tabelası
Şehirlerarası otobüs terminalinin içinden görüntüler
Otobüs firması yetkilisi Mehmet Sümbül'ün konuşması
Otobüs firması yetkilisi Özkan Alın'ın konuşması BATMAN - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Batman Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminalinde yolcu olmaması nedeniyle seferler durma noktasına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:51 Kaynak: AA
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