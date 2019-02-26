Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Temizlik

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Temizlik

37 dakika önce

Bozüyük Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin camları tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Temizlik, System.String[]
Bozüyük Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin camları tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, düzenli aralıklarla yapılan genel temizlik çalışmaları ile temiz ve düzenli görünümünü koruyor. Bozüyük'ün en önemli eksiklerinden biri olan ve 16 Mart 2014'te bir açılış töreni ile hizmete giren Şehirlerarası Otobüs Terminali, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Gece ve gündüz olmak üzere yoğun olarak kullanılan terminalin iç bölümünde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak iklim ve hava koşullarına bağlı olarak periyodik aralıklarla genel temizlik çalışmaları yapılıyor. Otogarda yapılan temizlik çalışmaları kapsamında son olarak Bozüyük Belediyesi itfaiye araçlarının yardımı ile otogarın dış camları tazyikli su ile yıkanarak temizlendi. Camların yıkanarak temizlenmesinden yerlerin silinmesine kadar itina ile yapılan temizlik çalışmaları ile terminalin her zaman temiz ve düzenli olması sağlanıyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

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