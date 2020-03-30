Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Son Dakika

Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı

6 saat önce

İstanbul'dan Mardin'e gitmekte olan ve Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 2 minibüs dolusu 49 vatandaş Adapazarı gişelerinde polis ekiplerince yakalandı.

Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı, System.String[]

İstanbul'dan Mardin'e gitmekte olan ve Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan şehirler arası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 2 minibüs dolusu 49 vatandaş Adapazarı gişelerinde polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra cezai işlem uygulanan vatandaşlar polis gözetiminde tekrardan İstanbul'a geri gönderildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası şehirler arası ulaşıma mücbir sebepler dışında yasak gelmişti. Sakarya'da şehir girişlerinde polis ekiplerince sürücü ve yolcularının ateşlerinin ölçülmesinin yanı sıra, seyahat kısıtlaması ile ilgili denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Adapazarı Gişelerinde uygulamalarını sürdüren polis ekiplerince 2 minibüs durduruldu. İstanbul'dan Mardin'e gitmek için yola çıkan 2 minibüste ekiplerce yapılan kontrollerde izin belgelerinin olmadığı görüldü. Araç şoförlerinin de içlerinde bulunduğu toplam 49 vatandaş araçlardan tek tek indirilerek sağlık kontrollerinden geçirildi ve daha sonrasında ise izin belgeleri olmadığı ve yasağı hiçe saydıkları için vatandaşlara 'Kabahatler Kanunun 32. Maddesine' göre ceza kesildi.


Sağlık kontrollerinden geçirilen ve cezai işlem uygulanan vatandaşlar tekrardan polis gözetiminde İstanbul'a doğru götürülmek üzere yola çıkarıldı. - SAKARYA

İstanbul, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:50 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Kenan Sofuoğlu, tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 20:23:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]