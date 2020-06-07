Şehirlerarası otobüse aile düzenlemesi - Son Dakika

Şehirlerarası otobüslere aile düzenlemesi geliyor. Artık aynı aileden iki kişi yan yana oturabilecek. böylece fiyat da düşecek. Şehirlerarası otobüslerde uygulanan yüzde 50 kısıtlamasına aile düzenlemesi geliyor. İçişleri Bakanlığı otobüslerde aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk etmesine izin verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun onayı ile hazırlanan çalışma kapsamında aynı aileden olan fertler otobüslerde de yan yana seyahat edebilecek.Böylece 2+1 olan 41 kişilik otobüsler 34, 38 kişilik otobüsler de 32 kişiye kadar yolcu alabilecek. Söz konusu düzenleme bilet fiyatlarına da yansıyacak. Fiyatlar, yan yana seyahat eden, aynı aileden olanlar için yüzde 25 ile 40 arasında düşecek. Zira daha önceden aynı aileden olanlar dahi yan yana değil, sosyal mesafe kuralları gereği ayrı oturtuluyordu. Bu da aile bütçesini ciddi oranda sarsıyordu. Yapılan yeni düzenleme, hem otobüs firmalarına katkı, hem de ailelere ekonomik destek olacak gibi görünüyor. 180 liralık bir bilet, aynı aileden iki kişi alırsa 135 liraya, üç kişi alırsa 120 liraya düşecek. Tek kişilik yolculuklarda ise indirim uygulanmayacak. Kararın bir hafta içinde uygulamaya konulması bekleniyor.

(İHA)