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Şehirlerarası otobüste bulunan yolcunun üzerinden eroin çıktı - Son Dakika

Şehirlerarası otobüste bulunan yolcunun üzerinden eroin çıktı

08.02.2022 18:22
Şehirlerarası otobüste bulunan yolcunun üzerinden eroin çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, 10 gram eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, 10 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama kapsamında Antalya'dan Seydişehir'e gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrollerini yapan narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.E. isimli yolcunun üst aramasını yaptı. Yapılan arama neticesinde şahsın üzerinde 10 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İsmail Sünbül/İHA)

Şehirlerarası otobüste bulunan yolcunun üzerinden eroin çıktı

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Seydişehir, Hisarcık, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehirlerarası otobüste bulunan yolcunun üzerinden eroin çıktı - Son Dakika


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