Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası Otobüste Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Taciri Yakalandı

Şehirlerarası Otobüste Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Taciri Yakalandı

2 saat önce

Isparta'da polisin şehir girişlerinde yaptığı yol kontrolü uygulamasında narkotik ekipleri tarafından şehirlerarası bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehirlerarası Otobüste Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Taciri Yakalandı, System.String[]
Isparta'da polisin şehir girişlerinde yaptığı yol kontrolü uygulamasında narkotik ekipleri tarafından şehirlerarası bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya Karayolu girişindeki Sav Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan M.G.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 3 parça halinde 27.65 gram esrar maddesi, 4.32 gram eroin maddesi, 1 adet extacy uyarıcı hap ele geçirildi. Polis, şüpheli M.G.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:44 Kaynak: İHA

Isparta, Narkotik, 3. Sayfa
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