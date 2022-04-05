Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi

05.04.2022 09:43
Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 101 gram eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinde 101 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya- Antalya karayolunda yaptığı uygulamada Antalya'dan Aksaray'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapılırken, yolcularında kimlikleri kontrol edildi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği yolculardan T.E.'nin (48) üzerinde yaptığı aramada 101 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Seydişehir, Hisarcık, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi - Son Dakika


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