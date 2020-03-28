Şehirlerarası seyahate Korona düzenlemesi - Son Dakika
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Şehirlerarası seyahate Korona düzenlemesi

6 saat önce

Eskişehir Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Korona virüse tedbir amaçlı şehirlerarası seyahat hakkında alınan kararlar açıklandı.

Şehirlerarası seyahate Korona düzenlemesi, System.String[]

Eskişehir Valiliği tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Korona virüse tedbir amaçlı şehirlerarası seyahat hakkında alınan kararlar açıklandı.


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında Vilayet Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kurulda, şehirlerarası seyahat hakkında kararlar alındı.


Kurulda konuyla ilgili alınan kararlar şu şekilde sıralandı;


"Virüsün yayılmasını engellemek ve toplum sağlığını korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur. İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren sadece valilik izni ile yapılmasına, işleyişin valilik tarafından belirlenmesine, ilimizde bulunan vatandaşlarımızın ilimizde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmalarının valilik izni ile gerçekleştirilmesine, seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrolleri sağlık ekipleri tarafından otogarda yapıldıktan sonra otobüs seyahatine izin verilmesine, bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesinin sağlanmasına, otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerlerin sürekli hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:24 Kaynak: İHA

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