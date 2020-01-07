Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları - Son Dakika

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terminalde 2019'da 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey ile 3 kelepçe ele geçirildi.

Zabıta ve UlaşımPark güvenlikleri, geçen yıl toplam 13 bin 363 kaçak pişmaniye yakaladı. Zabıta ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi, 4 farklı noktada 7 gün 24 saat hizmet sağlayarak 69 kamerayla terminalde faaliyet yürütüyor.