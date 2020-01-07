Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları - Son Dakika
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Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları

6 saat önce

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

Şehirlerarası terminalde 2019 denetim uygulamaları, System.String[]

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılında 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terminalde 2019'da 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey ile 3 kelepçe ele geçirildi.

Zabıta ve UlaşımPark güvenlikleri, geçen yıl toplam 13 bin 363 kaçak pişmaniye yakaladı. Zabıta ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi, 4 farklı noktada 7 gün 24 saat hizmet sağlayarak 69 kamerayla terminalde faaliyet yürütüyor.

Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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