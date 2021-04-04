Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür - Son Dakika

Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür

04.04.2021 16:50
Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür, System.String[]

Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren şehirlerarası otobüs firmaları ile kooperatif sahipleri, pandemi sürecinde sektöre verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren şehirlerarası otobüs firmaları ile kooperatif sahipleri, pandemi sürecinde sektöre verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Pandemi sürecinden en olumsuz şekilde etkilenen sektörlerin başında gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri, pandemi sürecindeki desteklerinden dolayı Başkan Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç'la bir süre sohbet eden firma yetkilileri, pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verip, bu sorunları aşma noktasında verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Korona Virüs salgınından dolayı dünya genelinde tüm ülkeler ekonomik anlamda zor günler geçirdi. Dünyayı etkisi altına alan bu sıkıntı ülkemizdeki bazı sektörleri de vurdu. Bu sektörlerden bir tanesi olan şehirlerarası ulaşım firmalarının kıymetli yöneticilerine yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum. Hala içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreci en az hasarla atlatmak için Adıyaman Belediyesi olarak bizde gücümüz yettiğince halkımızın yanında olmaya çalıştık ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü Adıyaman'ımıza hizmet eden ve tanıtımına katkı sunan herkese kapımız da gönlümüzde sonuna kadar açık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür

Süleyman Kılınç, Kooperatif, Adıyaman, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!         
16:33
Dilsiz kağıt toplayıcısı, kaldığı iş hanında ölü olarak bulundu Dilsiz kağıt toplayıcısı, kaldığı iş hanında ölü olarak bulundu         
16:22
Faciadan dönüldü! Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu Faciadan dönüldü! Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu         
16:17
103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez 103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez         
15:45
Kullandığı kepçenin altında kalan operatör feci şekilde can verdi Kullandığı kepçenin altında kalan operatör feci şekilde can verdi         
15:25
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Barışma teklifini reddeden karısının boğazına bıçak dayadı Barışma teklifini reddeden karısının boğazına bıçak dayadı         
13:57
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Bu nasıl taksici? Polisin durdurduğu araçtan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu çıktı Bu nasıl taksici? Polisin durdurduğu araçtan yüklü miktarda sentetik uyuşturucu çıktı         
09:09
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 16:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehirlerarası ulaşım firmalarından Kılınç'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei