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Son Dakika 3. Sayfa Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı

Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı

10 dakika önce

Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptıBURSA - Bursa'da mazot yüklü tankerden yola akan mazot kazaya sebep oldu.

Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı

BURSA - Bursa'da mazot yüklü tankerden yola akan mazot kazaya sebep oldu. Çok sayıda aracın zarar gördüğü kazaya sebebiyet veren tanker şoförü kayıplara karıştı.

Kaza, sabah 07.00 sularında Yalova yolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden bir tankerden yola mazot dökülmeye başladı. Mazot akan tankeri fark eden diğer sürücüler tanker sürücüsünü ikaz etmelerine rağmen, şoför yoluna devam etti. Yola akan yakıtın zemini kayganlaştırması sebebiyle çok sayıda araç kaza yaparken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle Bursa-İstanbul yolunda trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri tankeri arıyor.

Şehirlerarası yola mazot döküldü, çok sayıda araç kaza yaptı

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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