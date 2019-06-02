Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetleniyor
Son Dakika Yaşam Haber

Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetleniyor

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince bayram öncesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler denetledi.

Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetleniyor, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince bayram öncesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler denetledi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince yapılan denetlemenin amacının şehirler arası otobüslerin karıştığı trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu kaydedildi. Bu kapsamda yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslerin karıştığı kazaların önlenebilmesi için şehirlerarası karayollarında toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan araç ve şoförlerin etkili ve sürekli şekilde seyahat öncesi ve seyahat esnasında denetlenmesi yapılıyor. Denetimlerde otobüsler, şoförleri, takograflar, emniyet kemeri takılıp takılmadığı ve diğer mevzuatların uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Sürücüler araç başında seyir halinde iken cep telefonları ile konuşmamaları, uykusuz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılıyor.

Yapılan denetimlerde çok sayıda otobüs ve sürücüsünün kontrol edildiği ve denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizemli hayırsever veresiye defterindeki 10 bin liralık borcu ödedi Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]