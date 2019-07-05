Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası yolcu otobüslerine denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehirlerarası yolcu otobüslerine denetim

52 dakika önce

Balıkesir'de Şehirlerarası yolcu otobüslerine Trafik ekiplerince denetim yapıldı.

Şehirlerarası yolcu otobüslerine denetim, System.String[]
Balıkesir'de Şehirlerarası yolcu otobüslerine Trafik ekiplerince denetim yapıldı. Trafik ekipleri 34 araç ve sürücüsüne 6 bin 201 lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince trafik kazalarını en aza indirmek, sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla "Özel Denetim 36-Şehirlerarası Yolcu Taşıyan" adı altında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 797 araç ve sürücüsü denetlendi. 34 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden 6 bin 201 Lira idari para ceza cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası yolcu otobüslerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]