Şehirlerarası yolcu taşıtlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, şehirlerarası yolcu taşıyan taşıtlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 4-6 Şubat tarihleri arasında şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Denetimlerde 47 bin 1 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği aktarılırken, 173 kişinin takograf kullanmadığı, 130 sürücünün çalışma/dinlenme saatlerine uymadığı, 49 sürücünün SRC belgesiz/Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadan araç kullandığı, 151 sürücünün hız sınırı ihlali yaptığının belirlendiği belirtildi. 123 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, tespit edilen bin 593 kural ihlaline ise işlem uygulandığı kaydedildi. - ANKARA