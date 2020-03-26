Şehirlerarası yolcu taşıyan firmalar, otoban ücretlerinin alınmamasını istiyor

Mardin Kızıltepe'de faaliyetlerini sürdüren otobüs firmaları, kapasitelerinin yüzde 50'ye indirilmesinden dolayı zarar ettiklerini ileri sürdü. Firmalar, otoban ücretlerinin alınmamasını istedi.



İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşıma araçlarındaki kapasite yüzde 50 oranında yolcu taşınmaya başlandı. Yeni uygulamayla zarar ettiklerini ileri süren firma yetkilileri bakanlıktan destek bekliyor. Kızıltepe Şehirlerarası Otobüs Terminalinde firma işleten İbrahim Topçul, uygulama sebebiyle zarar ettiklerini söyledi. Topçul, "Zaten zarar ediyorduk. Devlet de sayıyı yüzde 50'ye indirdi. Bugün otobüste 46 kişiden 22 kişiye bilet vereceksiniz deniyor. Bileti 150'ye kessem İzmir'e kadar bin 500 kilometre gidiyor, gelişle birlikte 3 bin kilometre 40 yolcuyla bu otobüs nasıl kazanacak" dedi.



Uygulama bilet fiyatlarını uçurdu



Korona virüs sebebiyle olumsuz etkilendiklerini anlatan Topçul, "Firmalar da otobüsçüler de mağdur oluyor. Bizde en uzun mesafe olan İzmir, İstanbul ve Antalya'ya biletleri 250 lira yaptık. Çünkü devlet kısıtlama yaptığı zaman 20 koltuk beni kurtarmıyor. Ben de mecburen bu yükü yolcuların sırtından çıkaracağım. İstanbul ve İzmir'e giden otobüsün maliyeti 9 bin lira. Ben de mecburen bilet fiyatlarını 250 liraya çıkaracağım. Böyle yapınca biz de üzülüyoruz ama başka çaremiz yok. Böyle yapmasak dükkanı kapatıp eve gitmeliyiz. İnanın bugün sabahtan beri bir bilet satmadık. Çünkü iş güç yok. Zaten bir çok firma kapattı" diye konuştu.



Yılardır otobüs şoförlüğü yapan Faruk Değer ise son 1 haftadır sefere çıkmadığını dile getirdi. Yetkililerden destek beklediklerini ifade eden Değer, otoban ücretlerinin kendilerinden alınmaması gerektiğini söyledi. Terminal girişlerinde alınan ücretlerin de bu süre zarfında alınmaması gerektiğini belirten Değer, süre boyunca seferlere çıkmayacağını kaydetti. - MARDİN