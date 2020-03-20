Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste eroin yakalandı - Son Dakika
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Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste eroin yakalandı

6 saat önce

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste eroin yakalandı 2 yolcu üzerinde yapılan aramalarda 60 gram Eroin ele geçirildi Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs içerisinde yapılan aramada 2 yolcu üzerinde eroin ele geçirildi.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste eroin yakalandı

2 yolcu üzerinde yapılan aramalarda 60 gram Eroin ele geçirildi

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs içerisinde yapılan aramada 2 yolcu üzerinde eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları ortak çalışma ile ilçe çıkışında bir dinlenme tesisinde bir otobüste yaptıkları aramada iki yolcu üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F. Y. ve S. G. gözaltına alındı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste eroin yakalandı

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:43 Kaynak: İHA

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