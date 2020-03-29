ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR - Son Dakika

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR

6 saat önce

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR, System.String[]

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kurulları vatandaşlar için hizmet vermeye başladı.

Haber Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL,

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şehirlerarası yolculuk kısıtlandı. Otobüs veya uçakla seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Bu belgenin onaylanması için de bazı şartlar var. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, ilçe kaymakamlıklarında bulunan seyahat izin kurullarından izin belgelerini alabiliyor. İstanbul Valiliği koordinesinde ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kurulları da çalışmalarına başladı. Üsküdar Kaymakamlığı'ndaki seyahat izin kurulu, gerekli şartları bulunan ve seyahat izin formunu dolduran vatandaşlara hekim kontrolü sonrası seyahat izni veriyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

Üsküdar Kaymakamlığı Seyahat Kurulu Başkanı İshak Aslan, seyahat izin belgesinin verilme koşullarını anlattı. Aslan şunları söyledi

İçişleri Bakanlığımızın 28 Mart 2020 genelgesi gereğince il dışına çıkacak kişilerle ilgili seyahatlerde sınırlama verilmiştir. Bu kapsamda seyahat izin kurulu oluşturuldu. Bu seyahat izin kuruluna gelen vatandaşlarla ilgili bazı hususlar gerekiyor. Otobüs veya uçakla İstanbul dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için İstanbul dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar. Belgeyle ilgili olarak vatandaşlarımız valilik veya kaymakamlıklarca oluşturulan kurullara başvuruyor. Kurullar başvuruları değerlendiriyor. Aynı zamanda elektronik ortamda da yine vatandaşlarımız başvuru yapabiliyorlar. Elektronik ortamda yapılan başvuruları da seyahat kurulumuz inceleyip cevaplandırıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız öncelikli olarak mesafe sınırı dikkat edilerek alınıyor. Vatandaşlarımızın koşullarının uygun olup olmadığını bakıyoruz. Belge verildiğinde vatandaşın bunu üç gün içinde kullanması gerekiyor.

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN ÖZEL ARAÇ İÇİN DE BELGE ALMASI GEREKİYOR

Uçak ve otobüs için getirilen sınırlama özel araçları kapsamıyor. Ancak 65 yaş ve üstü olan vatandaşların özel araçlarıyla seyahat etmek istemesi durumunda izin belgesi alması gerekiyor. Üsküdar Kaymakamlığı Seyahat Kurulu Başkanı İshak Aslan, 65 yaş ve üstü olup kendi özel araçlarıyla gidenler için yine aynı koşullar geçerli. Tedavi amacıyla şehir dışına gitmesi için sevk kararı verilenler, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hastası olanlar, on beş gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayan kişiler de aynı koşulları sağlaması durumunda kendi araçlarıyla seyahat edebiliyor ifadelerini kullandı.

EŞİMİN RUTİN KONTROLLERİ VAR, ONLAR İÇİN GELDİK

Üsküdar Kaymakamlığı'na gelen 69 yaşındaki Sadık Bozkurt, kendi otomobiliyle şehir dışına çıkmak istediğini ifade ederek kurula başvurdu. Bozkurt, Sinop Boyabat'a gideceğim. Eşimin rutin kontrolleri var. Onlar için geldik. Altı ayda bir gelip gidiyoruz şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:19 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız         
23:34
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir         
23:34
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık         
23:07
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı         
23:01
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi         
22:41
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
22:28
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi         
22:00
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4         
21:54
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi         
21:23
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi         
20:38
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi         
20:34
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım         
20:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var         
20:10
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi         
20:08
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi         
19:23
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi         
19:09
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak         
19:05
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi         
18:55
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:37
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu         
18:29
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti         
18:02
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu         
17:51
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım         
17:42
Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı Polis, selfie çekenleri durdurmak için Mavi Göl'ü siyaha boyadı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 00:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞEHİRLERARASI YOLCULUK İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]