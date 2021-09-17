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Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor - Son Dakika

Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor

17.09.2021 15:24
Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor, System.String[]

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar filolarını yeniliyor.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar filolarını yeniliyor. Mercedes-Benz Türk, şehirlerarası yolcu taşıyan firmaya toplam 10 otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Şehirlerarası otobüs pazarının önde gelenlerinden Mercedes-Benz Türk, Kale Seyahat'e 5 adedi Tourismo 16 2+1, 5 adedi de Tourismo 16 2+2 olmak üzere toplam 10 otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.

Gerçekleşen son teslimatın ardından firmanın filosuna, 2021 yılında 25 adet Tourismo eklenirken, filodaki 90 aracın 85'i de Mercedes-Benz markasından oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, törende yaptığı konuşmada; "Kale Seyahat'e bu yıl yaptığımız ikinci teslimat ile uzun yıllara dayanan iş birliklerimizden birini daha sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Tourismo modellerimizdeki güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sayesinde işletmelerin verimli hizmet vermesinin destekçilerindeniz. Firmanın, Mayıs ayında teslim aldığı 15 adet Mercedes-Benz Tourismo'nun ardından son olarak filosuna kattığı 10 yeni araç ile işlerini daha da büyüteceğine inancımız tam. Firmaya ve bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Cemal Ali Rıza Çelebi, teslimat sırasında yaptığı konuşmada; "Yeni nesil Mercedes-Benz otobüslerini Kale Seyahat olarak kurulduğumuz günden bu yana aktif bir şekilde firmamızda kullanıyoruz. Mayıs ayında teslim aldığımız 15 adet yeni nesil Powershift şanzımana sahip Mercedes-Benz Tourismo 16 otobüslerimizin sürüş konforu, yakıt ekonomisi, yolcu ve araç güvenliği özelliklerinden memnun kalmamız, yeni yatırımımızda etkili oldu. Bugün teslim aldığımız 10 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 ile bu yıl filomuza katılan Tourismo sayısı 25 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk A.Ş ile devam eden iş birliğimiz neticesinde çok memnun olduğumuz Powershift şanzımana sahip otobüslerin yenilerini de özmal olarak güçlü filomuza katma yönünde karar aldık. Yeni otobüsleri tercih etmemizdeki bir diğer önemli sebep de yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki havanın, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor olması. Bu süreçte Mercedes-Benz Türk A.Ş yetkililerine sunmuş oldukları destekten ötürü teşekkürlerimizi sunarız." dedi. - İSTANBUL

Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor
Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor
Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor

Mercedes Benz, Mayıs, Türk, E 5, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehirlerarası yolculukta filolar yenileniyor - Son Dakika Ekonomi


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