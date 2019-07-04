Son Dakika Haberleri: Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk
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Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk

58 dakika önce

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolda kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir kişi kazaya davetiye çıkardı.

Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk, System.String[]
Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolda kamyonetin kasasında yolculuk yapan bir kişi kazaya davetiye çıkardı.

Görüntüler, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda kaydedildi. Oto yolda seyir halinde olan 46 KD 796 plakalı kamyonet üzerinde hem yük taşıdı, hem de insan. Kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişinin ise bazen kasanın kenarına, bazen ise yüklerin üzerinde oturarak seyahat ettiği gözlendi. Kamyonet bir müddet sonra gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Kayseri, 3. Sayfa
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