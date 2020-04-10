Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor - Son Dakika
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Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor

6 saat önce

KARADENİZ'de, Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı.

Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor, System.String[]

KARADENİZ'de, Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan köy ve yaylalara çıkanlar, sosyal izolasyon kuralına uymadıklarında burada yaşayan özellikle yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla köylerde de tedbirler alınmasını istiyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını endişesi nedeniyle erken başladı. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yayla ve köylere çıkıyor. Karadeniz'de köy ve mezralardaki evlerine çıkanlar, sosyal izolasyon kuralına uymadıklarında burada yaşayan özellikle yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor.

'KÖYLERDEKİLERİ RİSKE ATMIŞ OLACAĞIZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşımda kısıtlama getirildiğini ancak şehir içindeki aktivitelerin kısıtlanmadığını söyledi. Köylerde yaşayanların temas halinde olduğuna ve bunun köylerdeki yaşlıları risk altında bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. Beyhun, "Köylerde yaşlılarımız daha fazla yaşıyor. Risk grubu diye tanımladığımız hastalığın daha ağır seyrettiği kişiler bunlar. Bizler, şehirdeki evlerimizden köye çıktığımızda en çok korumak istediğimiz insanlarımızı risk altına atmış oluyoruz. Bir sağlık sorunu yaşanması, vefat durumlarında ya da çeşitli insani durumlarda köy içerisinde insanlar birbirleriyle görüşebiliyor. Bu sefer hastalık, o köy içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Birtakım örnekleri var. Karantinaya alınan köyler oldu" dedi.

'KÖYLERE GİDİŞ GELİŞLER AZALMALI'

Yazlık tatil bölgeleriyle köylerin sağlık sistemi organizasyonlarının bölgenin nüfusuna göre yapıldığını aktaran Prof. Dr. Beyhun, şehirlerden köy ve kasabalara olan göçün sağlık sisteminin yükünü artırarak ihtiyaç duyulduğu anda sağlık hizmeti verilmesinde sıkıntı yaşatabileceğini söyledi. Köy içindeki temasların azalmasıyla koronavirüsün yayılmasının da azalacağını kaydeden Prof. Dr. Beyhun, "İnsanların davranışlarıyla ortaya çıkacak, zamanla göreceğiz. Köy evlerinde gidiş gelişler ne kadar azalır, biz kendi hareketlerimizi ne kadar azaltır, evimizde kalmaya gayret edip başarılı olabilirsek o kadar az olacak. Bunu başaramazsak özellikle köylerimizde yaşayan yaşlılarımızı çok riske atmış olacağız" diye konuştu.

'KÖYLERİMİZ İÇİN DAHA FAZLA ÖNLEM ALINMALI'

Trabzon Tabipler Odası Başkanı Ebru Sivri ise, köyleri bekleyen tehlikeler konusunda uzun zamandır çağrı yaptıklarını söyleyerek, bazı köylerin şu an karantinada olduğunu hatırlattı. Şehir dışında yaşayanlar ile şehirde sıkılanların köylere gittiğine dikkat çeken Sivri, "3 farklı grup Trabzon'da köylerde buluştular ve bunlar geleneklerine aynen devam ediyor, birbirlerine gidiyorlar. Kendi hastalarımdan da çevremden de duyuyorum. Şu an köylerimizde bir tehlike var. Orada yaş grubu fazla insan yaşıyor. 'Bize bir şey olmaz, acı patlıcanı kırağı çalmaz' diyen insanlarımız köylerde. Köylerimiz için daha fazla önlemler alınmalı. Bu konuda muhtarlarımıza büyük işler düşüyor. Cami anonsları daha sık yapılabilir ya da başka yöntemler bulunabilir. Muhtarlarımız da sosyal izolasyonu koruyarak oradaki halkı evde tutmak için uğraşmalı" dedi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:12 Kaynak: DHA

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