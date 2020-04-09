Şehirlere giriş-çıkış yasakları sürüyor - Son Dakika

Şehirlere giriş çıkış yasakları sürüyor. Bu kapsamda şehre giriş noktalarında denetimler yapılıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu şehirlerle bazı ilçelere giriş ve çıkışlar özel izin olmadığı hallerde yasak. Salgının yayılmasını önlemeyi amaçlayan bu yasaklara uymayanlar için kontroller devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, şehir merkezinde iki genci durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 20 yaş üzeri olan 2 genç telefon almak için Türkoğlu ilçesinden şehre geldiklerini söyledi. Polis, şehir merkezine giriş belgeleri olmayan gençlere 392'şer lira ceza kesti. Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde de giriş ve çıkışlar, Korona virüs vakalarının pozitif çıkması sonrası 22 Nisan'a tarihine kadar kapatıldı. Mahalle sakinleri bu süreçte yetkililerin gerekli önlem ve tedbirleri aldığını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, korona virüsü salgını nedeniyle tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattı.Köye gelen tüm araçları geri çeviren vatandaşlar, halkın sağlığı için nöbet tutuyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla getirilen yasak sonrası Marmaris sakin şehre döndü.

(İHA)

Marmaris ve Datça'ya giriş çıkışlar jandarma denetiminde yapılırken, Çetibeli geçiş noktasında geçen araç sayısının düştüğü görüldü.